Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 23 Tutuklama
GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 23 kişi tutuklandı. 1000 uyuşturucu hap, 106 kilo skunk, 34 kilo esrar gibi maddeler ele geçirildi.
GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 23'e çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonun devamında polis ekipleri, 13 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 1000 uyuşturucu hap, 106 kilo skunk, 34 kilo esrar, 15 kilo metamfetamin, 25 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 718 mermi ele geçirildi.