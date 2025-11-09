Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 23 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 23 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 23 kişi tutuklandı. 1000 uyuşturucu hap, 106 kilo skunk, 34 kilo esrar gibi maddeler ele geçirildi.

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 23'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun devamında polis ekipleri, 13 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 1000 uyuşturucu hap, 106 kilo skunk, 34 kilo esrar, 15 kilo metamfetamin, 25 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 718 mermi ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.