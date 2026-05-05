Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramada 240 kök hint keneviri, 51 gram skunk uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.