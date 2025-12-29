Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 61 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 61 kilo 670 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 700 hap ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Hareket geçen ekipler, son 10 gün içerisinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 1 TIR ile ticari takside arama yapıldı. Aramalarda; 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilo metamfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 uyuşturucu hap ile 188 likit esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

