Gaziantep'te 10 kilo metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilde bidona gizlenmiş 10 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, bidon içerisine gizlenmiş 10 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

