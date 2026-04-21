Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te durdurulan bir otomobilde 10 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan otomobilde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 10 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan