Gaziantep Havalimanı'na İniş Yapan Uçakta Hasar Meydana Geldi
Stuttgart-Gaziantep seferini yapan SunExpress uçağının inişi sonrası ön iniş takımı hasar gördü. 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından ön iniş takımında hasar meydana geldiğini açıkladı. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış ve ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.