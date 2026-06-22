Gaziantep Havalimanı'na İniş Yapan Uçakta Hasar Meydana Geldi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından ön iniş takımında hasar meydana geldiğini açıkladı. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış ve ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı