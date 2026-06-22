Haberler

Gaziantep Havalimanı'na İniş Yapan Uçakta Hasar Meydana Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stuttgart-Gaziantep seferini yapan SunExpress uçağının inişi sonrası ön iniş takımı hasar gördü. 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından ön iniş takımında hasar meydana geldiğini açıkladı. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış ve ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu

Bulduğu parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt

Acun Ilıcalı'ya ''Tamam'' dedi!
Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da: Geri dönmek çok güzel

Fenerbahçe için İstanbul'a geldi: Burada olmak çok güzel
Nuri Şahin, 25'lik yıldıza imza attırdı

25'lik yıldıza imza attırdı!
Önce penaltı kaçırdı, sonra golünü attı! Lionel Messi rekorun tek sahibi

Tüm dünya onu konuşuyor! Önce penaltıyı kaçırdı, sonra...