Haberler

Gaziantep'te tüp bebek desteği projesinin ilk bebeği dünyaya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen "Bir Umut Bir Can" tüp bebek desteği projesinin ilk bebeği olan minik Fatma dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Bir Umut Bir Can" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında belirli şartları taşıyan ailelere ücretsiz olarak tüp bebek tedavisi için destek olundu.

Bu kapsamda, 5 yıldır çocuk hasreti çeken ve projeden ilk yararlanan ailelerden İsmail-Eylem Şahin çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Aile bebeklerine Fatma ismini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde dünyaya gelen Fatma bebeği ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aileyi tebrik ederek hediye takdim etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, Aile Yılı'nın ilan edilmesinin ardından kapsamlı bir aile destek paketi açıkladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu aile paketi içerisinde bebeği olmayanlara tüp bebek desteği de vardı. Devlet ve özel hastanelerden destek aldık. Çok güzel bir protokol yapmıştık. Bu işlerin mali boyutu ve takibi var. Biz bu desteği vereceğimizi söyledik. Projenin ilk bebeği oldu. Lütfettiler benim ismimi koydular bebeğe. Fatma'mız ilk bebeğimiz. Destek veren, yanımızda olan değerli doktorlarımız ve bütün sağlık camiasına, sağlık kurumlarına çok teşekkür ediyorum."

İsmail-Eylem Şahin çifti, 5 yıllık çocuk hasretlerinin sona ermesine vesile olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

