Gaziantep'te Tramvaya Yıldırım Düştü
Gaziantep'te seyir halindeki bir tramvaya yıldırım düşme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde tramvayın yolcu aldıktan sonra hareket ettiği sırada dumanların yükseldiği görüldü.
OLAY KAMERADA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel