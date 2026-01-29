Haberler

Gaziantep'te trafik kazasında 3 kardeş hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gaziantep'te bir otomobilin çekiciye çarpması sonucu 3 kardeş hayatını kaybetti. Olayda sürücü ile birlikte toplamda 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada, 3 kardeş hayatını kaybetti.

N.D. (54) idaresindeki 59 AID 791 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Erikli Mahallesi civarında, sabaha karşı E.A'nın (66) kullandığı 77 ACG 127 plakalı römorkun bulunduğu 77 AJA 436 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, sürücü N.D. ile otomobildeki kardeşleri H.D. (52) ve A.D'nin (48) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

