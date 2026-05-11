Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Y.E.Y. (28) idaresindeki 27 AHA 983 plakalı otomobil ile R.B'nin (59) kullandığı 31 NM 595 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Araçlar çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki buğday ekili tarlaya devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.M. (51), M.H. (83) ve H.A.Y. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
