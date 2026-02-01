Gaziantep'te otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
B.D (20) idaresindeki 31 UD 133 plakalı otomobil İslahiye-Hassa karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde İ.Ö (72) idaresindeki 27 BEH 716 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü İ.Ö ile 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
