Gaziantep'te otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

B.D (20) idaresindeki 31 UD 133 plakalı otomobil İslahiye-Hassa karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde İ.Ö (72) idaresindeki 27 BEH 716 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü İ.Ö ile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel



