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Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.T. (47) idaresindeki 80 LB 604 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Hisar Mahallesi mevkiinde H.P. (63) idaresindeki 27 GJ 483 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü H.P. ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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