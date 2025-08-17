Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.