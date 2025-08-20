Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Gaziantep'te bir yolcu minibüsünün iki otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'te 2 otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 31 ARE 285 plakalı Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 07 CCK 435 ve 46 DL 182 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 46 DL 182 plakalı otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel