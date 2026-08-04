Haberler

Otoyolda 2 sürücüye 160 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Nizip'te otoyolda plaka değiştiren sürücüye 140 bin, seyir halinde tehlikeli madde döken çekici sürücüsüne 20 bin lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi, çevre kirliliği için adli işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otoyolda trafik güvenliğini ve çevreyi tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Nizip ilçesi Şanlıurfa istikametinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, aracının plakasını okunamayacak şekilde değiştirdiği belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Seyir halindeyken suyla karışık fuel oil maddesini otoyola boşalttığı tespit edilen çekici sürücüsüne ise 20 bin lira idari para cezası verildi. Sürücü hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

Otoyola dökülen tehlikeli sıvı madde, karayolları ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yaşındaki hafızın acı sonu: Ortaya çıkan detay kahretti

20 yaşındaki hafızın acı sonu: Ortaya çıkan detay kahretti
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan eklem tedavisi ürünlerinde yeni düzenleme

Yeni dönem resmen başladı! Bu kurala uymayanlara işlem yapılacak
Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş

Marketin tuvaletinde buldu, içinden çıkan para dudak uçuklattı
Kapalı Kahvehanede Kahvaltı Yapan Aile, Not ve 100 TL Bıraktı

İnsanlık ölmemiş dedirten olay, "hakkını helal et kardeşim"
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim

Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor