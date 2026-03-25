İslahiye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü R.A. ve yolcusu F.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
T.G. (33) idaresindeki 27 ST 753 plakalı tır ile R.A'nın kullandığı 27 AJT 945 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa karayolunda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü R.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F.A. (76) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek