Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te meydana gelen kazada TIR ve otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş hayatını kaybederken, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaza, sabah saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Lütfullah Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. S.G.'nin kullandığı 59 AEY 836 plakalı TIR ile Veysel Y.'nin kullandığı 27 APT 186 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Ayşe Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Sürücü Veysel Y. ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Demirbaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Haber: Kamera: Nuray UZATMAZ- GAZİANTEP-DHA