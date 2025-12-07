Haberler

Minibüsün şarampole yuvarlandığı ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. E.Y.'nin (59) kontrolünü yitirdiği 21 UB 770 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran minibüsü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emine Y.'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki R.K. ve F.Y. Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine Y.'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün yoldan çıktığı ve kazanın yaşandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
