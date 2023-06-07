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Gaziantep'te Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Gaziantep'te Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına, itfaiye ekipleri ile bir yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi. Yangın havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İslahiye İlçesi Karasu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının çıktığı bölgeye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Akif Karslı - Güncel

Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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