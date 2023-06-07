Gaziantep'te Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına, itfaiye ekipleri ile bir yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi. Yangın havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.