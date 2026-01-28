Haberler

Araban'da taşkınların önlenmesi için ıslah çalışması sürüyor

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım arazilerini sel taşkınlarından korumak amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları, ilin kırsal alanlarında etkili olan sağanak yağışların ardından hız kazandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım arazilerini sel taşkınlarından korumak amacıyla Araban Belediyesince başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor.

Araban Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "İlçe genelinde gece yağmaya başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağışlarının ilçeye bağlı kırsal Muratlı Mahallesi bölgesinde geçen dere yatağının dolup tarım arazilerine zarar vermemesi için Araban Belediyesi ekiplerince ıslah çalışması başlatıldı." denildi.

Dere yatağının ilçe geneline yağan yağmur sularının taşmasını önlemek amacıyla ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
