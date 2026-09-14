Gaziantep'te 'Su Verimliliği Seferberliği' protokolü imzalandı

Gaziantep'te öğrencilerde su tasarrufu, su okuryazarlığı ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Su Verimliliği Seferberliği Eğitimi" protokolü imzalandı.

Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek proje için Hasan Katıkçı İlkokulu'nda protokol töreni düzenlendi.

Protokol kapsamında kent genelindeki resmi ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yıl boyunca su verimliliği, tasarruf, doğru tüketim alışkanlıkları ve çevre bilinci konularında eğitim verilecek.

"Sıfır Atık" vizyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Verimliliği Strateji Belgesi 2023-2033" hedefleri doğrultusunda yürütülecek proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilecek.

Eğitim ve atölye programları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi'nde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında okulların su tüketimleri de takip edilecek, dönem sonunda en yüksek su tasarrufunu sağlayan ilk 3 okul Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Vali Kemal Çeber, okulların yalnızca müfredatın uygulandığı yerler değil, öğrencilerin duyarlı bireyler olarak yetiştirildiği eğitim yuvaları olduğunu belirtti.

Su okuryazarlığının da bu eğitimin önemli bir parçası olacağını ifade eden Çeber, "Şu an itibarıyla bütün ilkokul ve ortaokullarda sayaçlar ölçülmeye başlandı. Dönem sonunda en yüksek tasarrufu sağlayan ilk üç okula Büyükşehir Belediyesi ödüller verecek. Çok daha bilinçli bir öğrenci kitlesinin yetiştiğinin farkındayım." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, su kaynaklarının korunması için günlük yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların su tasarrufu konusunda erken yaşta bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Şahin, "Bu proje dünyanın geleceği demek. Çünkü sizi korumamız için doğayı korumamız lazım. Doğayı koruyamazsak sizi koruyamıyoruz. Su hayattır. Suyun boşa akması hayatımızı daha da zorlaştırıyor. Aldığınız eğitimi evde uyguluyorsanız bu iş başarılmış demektir. Evdeki su faturaları azalmaya başlıyorsa bu iş başarılmış demektir." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı, tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA