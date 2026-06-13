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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 176 kişi yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 176 kişi yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen 'Şok Huzur Güven Uygulaması' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 176 kişi yakalandı, 29 araç trafikten men edildi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen "Şok Huzur Güven Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 176 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık başta olmak üzere kamu düzenini bozan suçların önlenmesi amacıyla haziran ayının ikinci haftasında il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uygulamaya 38 asayiş timi, 8 trafik timi, 5 JASAT ekibi, 4 narkotik köpek unsuru ve 34 güvenlik korucusu katıldı.

Uygulama kapsamında 6 bin 260 kişi, 2 bin 760 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 176 kişi yakalandı, 29 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde 37 gram uyuşturucu madde ve 35 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 12 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar
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