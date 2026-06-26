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Gaziantep merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

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Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 'Polatlar' silahlı suç örgütüne yönelik 20 şüpheli gözaltına alındı, 28 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Gaziantep merkezli 2 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Reşat Polat'ın elebaşılığını yaptığı "Polatlar" silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tefecilik", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet" ve "tehdit" suçları kapsamında 8 örgütsel eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 25 şüpheli belirlendi.

Ekiplerce Gaziantep ve Muğla'da 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 tabanca, 7 av tüfeği, 398 fişek ile muhtelif miktarda para, altın ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 20 şüpheli yakalandı.

Altı şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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