Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Şirinevler Mahallesi'nde bir kahvehanede oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te kahvehanede oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hasan Kaplan (25), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle kahvehane önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, burada oturan Hasan Kaplan'a peş peşe tabancayla ateş açtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı Kaplan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan 2 şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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