Gaziantep'te silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gaziantep'te dün akşam çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki Volkan Durmuş, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise polis tarafından sorgulanıyor.

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Volkan Durmuş (22), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmuş'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dün, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde Hasan A. ile Volkan Durmuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Durmuş, aldığı kurşunla ağır yaralanmıştı. Şüpheli Hasan A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

