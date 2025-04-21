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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Bulduk Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Suriye uyruklu Z.M, İ.M, M.M. ve A.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bulduk Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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