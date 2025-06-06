Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 85 fişek ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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