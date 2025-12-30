Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 2 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 fişek ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.