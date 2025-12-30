Haberler

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 2 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 fişek ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı! Cezaevine geri gönderildi

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket

Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan hareket
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor
Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürekleri ısıtan hareket

Kaymakam paylaştı! İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan hareket
Manş Tüneli'nde elektrik arızası: Dört ülkeyi bağlayan tren seferleri durdu

Avrupa'nın kalbinde büyük kriz! 4 ülkeyle ulaşım koptu
İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Yarın ve ertesi gün bu yollar kapanacak