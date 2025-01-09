Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Gözaltı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, bir evde yapılan aramada, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 şarjör ve 140 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.