Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce, bir evde yapılan aramada, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 şarjör ve 140 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.