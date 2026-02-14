Haberler

Nurdağı'nda istinat duvarı çöktü

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Gökçedere Mahallesi Mezarlığı'nın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Yetkililer, bölgedeki onarım çalışmalarına hızla başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Gökçedere Mahallesi Mezarlığı'nın istinat duvarı çöktü.

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı kırsal Gökçedere Mahallesi Mezarlığı'nda yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve 40 metre uzunluğundaki istinat duvarı çöktü.

Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakçı, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin bölgede onarım çalışması başlattığını belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
