Gaziantep'te serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla dereye giren 16 yaşındaki Vakkas Sakar, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte dereye giden 16 yaşındaki Vakkas Sakar, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu sudan çıkarılan Sakar, ilk müdahalenin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakar'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
