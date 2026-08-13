Gaziantep'te Tanker Devrildi: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boş yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve beraberindeki 1 kişi yaralandı.

Y.E. idaresindeki 32 E 4057 plakalı boş yakıt tankeri, Kilis-Hatay kara yolunun İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Tankere, Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait arazözle tedbir amaçlı suyla müdahale edildi.

Kazada sürücü Y.E. ile tankerde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA