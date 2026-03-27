Gaziantep'te sahte plaka operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te, sahte plaka basımı yaptığı tespit edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekipler, operasyonda çok sayıda sahte plaka ve basım ekipmanı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte plaka basımı yapıldığı tespih edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada, 1300 harf ve rakam plaka basma kalıbı, 500 plaka levhası, 75 hurda plaka, 36 sahte plaka, 49 araç muayene etiketi, plaka mühür baskı makinesi ile karekod cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
