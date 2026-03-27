Gaziantep'te sahte plaka operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te polis ekipleri sahte plaka basımı yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte plaka basımı yapıldığı tespih edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada, 1300 harf ve rakam plaka basma kalıbı, 500 plaka levhası, 75 hurda plaka, 36 sahte plaka, 49 araç muayene etiketi, plaka mühür baskı makinesi ile karekod cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

