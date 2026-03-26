Gaziantep'te düzenlenen sahte plaka operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen sahte plaka operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte plaka düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramada, 1300 harf ve rakam plaka basma kalıbı, 500 plaka levhası, 75 hurda plaka, 36 sahte plaka, 49 araç muayene etiketi, plaka mühür baskı makinesi ile karekod cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.