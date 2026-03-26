Gaziantep'te düzenlenen sahte plaka operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen sahte plaka operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, sahte plaka düzenleyenlere yönelik yürütülen çalışmada çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gaziantep'te düzenlenen sahte plaka operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte plaka düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramada, 1300 harf ve rakam plaka basma kalıbı, 500 plaka levhası, 75 hurda plaka, 36 sahte plaka, 49 araç muayene etiketi, plaka mühür baskı makinesi ile karekod cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
500

Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı

Sahada sağlık görevlisi göremeyince yaptığı hareket takdir edilesi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu