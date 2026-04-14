Gaziantep'te sahte standart dışı plaka satan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te sahte "APP" olarak bilinen standart dışı plaka satan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan saha araştırması ve fiziki takip sonucu Ö.U.T. ve M.M.D'nin sahte plaka sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, şüphelilere ait Şahinbey ilçesinde bulunan oto yıkamaya düzenledikleri operasyonda 27 "APP" plaka ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.