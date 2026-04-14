Gaziantep'te sahte standart dışı plaka satan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te sahte standart dışı plaka satan 2 kişi yakalandı
Gaziantep'te jandarma, sahte plaka satan iki şüpheliyi yakalayarak 27 adet sahte 'APP' plaka ele geçirdi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te sahte "APP" olarak bilinen standart dışı plaka satan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan saha araştırması ve fiziki takip sonucu Ö.U.T. ve M.M.D'nin sahte plaka sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, şüphelilere ait Şahinbey ilçesinde bulunan oto yıkamaya düzenledikleri operasyonda 27 "APP" plaka ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan

Yapılan tezahüratlara sinirlendi: Almam sizi maçlara, bir durun lan