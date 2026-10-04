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Gaziantep'te sağanak su birikintilerine neden oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı

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Gaziantep'te etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler su birikintili yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA
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