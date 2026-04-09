Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan Ö.D'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek