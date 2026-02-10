Haberler

Gaziantep'te hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı

Gaziantep'te hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir restoranda hesap tartışması sonrası müşteri veya müşteriler, işletmeyi kurşunladı. Olayda yaralanan olmadı ancak birçok kişi panik yaşadı.

GAZİANTEP'te bir restoran, hesap tartışması yaşayan müşteri ya da müşteriler tarafından kurşunlandı. Restoranda panik ve korkunun yaşandığı olayda yaralanan olmazken, işletmenin cam ve duvarlarına üç mermi isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde Akyol Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen kişi ya da kişiler hesap ödemek için kasaya gittiğinde, hesabı yüksek bularak tartışma başlattı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restorandan ayrılan müşteri ya da müşteriler plakası öğrenilemeyen otomobillerine bindikten sonra işletmeyi kurşunladı. Olay sırasında restoranda bulunan personel ve müşteriler korku ve panik yaşadı. Şan eseri yaralananın olmadığı saldırıda restoranın cam ve duvarlarına 3 kurşun isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunlama olayının ardından otomobilleriyle olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Muhittin Böcek'le ilgili rekor hapis talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı
'Veganım' diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı

"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü

1.Lig takımına teknik direktör dayanmıyor! 13 günde görevden alındı