Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs Ağabeyini Öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, uykusunda 3 el ateş ederek abisini öldürdü. Şahsın psikolojik sorunları olduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülürken, hayatını kaybeden abinin 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. Abi katili olan kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.