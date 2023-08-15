Gaziantep'te Piknikte Elektrik Akımına Kapılan Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Zeliha Elmas, bağ evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
GAZİANTEP'te arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gittiği bağ evinde elektrik akımına kapılan Zeliha Elmas (23), yaşamını yitirdi.
Olay, Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas, prize fiş taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Elmas, arkadaşlarının ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeliha Elmas, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Zeliha Elmas'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.