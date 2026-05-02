Gaziantep'te papatyalarla kaplanan göletler ilgi odağı oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yolbaşı Mahallesi'nde bulunan ve yüzeyi papatyalarla kaplanan göletler, yoldan geçen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Hatay-Kilis kara yolu üzerindeki ilçeye bağlı Yolbaşı Mahallesi mera alanında, sağlı sollu yer alan doğal sulak alanlar özellikle bahar ve yaz aylarında doğa tutkunları ile fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Göletlerin yüzeyini kaplayan beyaz papatyalar, adeta doğanın oluşturduğu bir tabloyu andırırken, ziyaretçiler bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.