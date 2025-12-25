Gaziantep'te otomobil, şarampole devrildi; 4 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. R.A.'nın (42) kullandığı 35 TSC 04 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan K.A. (51), H.T. (32) ve İ.T. (40) ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.