Gaziantep'te otomobil, şarampole devrildi; 4 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. R.A.'nın (42) kullandığı 35 TSC 04 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan K.A. (51), H.T. (32) ve İ.T. (40) ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

