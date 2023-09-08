Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Gaziantep- Adıyaman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 27 AOS 051 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki Münür Dönmez'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dönmez'e 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dönmez doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis araç sürücüsünü gözaltına aldı. - GAZİANTEP