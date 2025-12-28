Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi 80. Cadde'de yolun karşısına geçmek isteyen Emine ve kızı Fatmagül Gündaş'a çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine Gündaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmagül Gündaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.