Haberler

Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi 80. Cadde'de yolun karşısına geçmek isteyen Emine ve kızı Fatmagül Gündaş'a çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine Gündaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmagül Gündaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı