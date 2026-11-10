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Gaziantep'te otomobilde 12 kilogram skunk bulundu, 1 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 12 kilogram skunk ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 1 şüpheli yakalandı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda bir otomobilde yaptıkları aramada 12 kilogram skunk ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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