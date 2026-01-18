Haberler

İslahiye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İ.A. (27) idaresindeki 18 ACF 446 plakalı otomobil, Hatay Bulvarı Değirmencik Mahallesi mevkisinde M.T'nin (19) kullandığı 46 AKS 938 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi