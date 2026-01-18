İslahiye'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İ.A. (27) idaresindeki 18 ACF 446 plakalı otomobil, Hatay Bulvarı Değirmencik Mahallesi mevkisinde M.T'nin (19) kullandığı 46 AKS 938 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel