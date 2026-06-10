Gaziantep'te ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Gaziantep Valiliği, 31 Ekim 2026 tarihine kadar ormanlara girişlerin ve kullanımının kısıtlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin yaşanması ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman alanları ve çevrelerinde insan hareketliliğine bağlı olarak meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla ilave tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce alınan ilave tedbirler ve meteorolojik veriler kapsamında, akciğerlerimiz niteliğindeki ormanlarımızın zarar görmemesi için düzenli piknik yapılan Dülükbaba Tabiat Parkı, İbrahimli Orman Parkı, Yamaçtepe Tabiat Parkı, Erikçe Orman Parkı, Belkıs Orman Parkı, Oğuzeli Orman Parkı, Kıraçtepe Orman Parklarında, Burç Hayvanat Bahçesi Tabiat Parkı mangal yapmamak ve ateş yakmamak suretiyle 06: 00-20: 00 saatleri arasında giriş-çıkışlar serbest olup, diğer tüm ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2026 tarihinden, 31 Ekim 2026 tarihine kadar yasaklanmıştır."