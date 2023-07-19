Gaziantep'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek alevler söndürülmeye çalışılıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler ve araçlarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek alevler söndürülmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2'si askeri olmak üzere 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı, 9 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 160 personel ile yangına müdahale ediliyor.