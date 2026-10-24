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Gaziantep'te operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 3 ruhsatsız tabanca bulundu

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Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 şarjör, bin 528 fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslerde yaptıkları operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 şarjör, bin 528 fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, ekiplerin belirlenen adreslerde arama yapması ve malzemeleri ele geçirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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