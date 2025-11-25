Gaziantep'te Okul ve Hastane Kantinlerine Denetim
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinleri ve Nurdağı Devlet Hastanesi kantininde hijyen ve güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda ürünlerinin fiyat etiketi ve son tüketim tarihleri kontrol edildi.
Ekiplerin eş zamanlı yaptığı denetimlerde hijyen, çalışma ortamı, gıda ürünlerinin fiyat etiketi ve ürünlerin son tüketim tarihi kontrol edildi.
Denetimlerde kantin işletmecilerine ve çalışanlarına gerekli uyarılar yapıldı.
Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığı, periyodik olarak denetimlerin devam edeceği kaydedildi.